Дачники со стажем рассказали, как сажать облепиху, чтобы получить хороший урожай

Лучшее время для посадки культур весной - последняя декада марта или первые числа апреля.

Саженец в специальном горшочке или контейнере можно высаживать на постоянное место осенью. В данном случае сроки посадки сдвигаются с последней декады сентября до средины октября.

Если сроки посадки по каким-либо причинам были упущены, то необходимо прикопать молодые растения в землю до начала нового сезона. Так они перезимуют и сохранят жизнеспособность до последующей пересадки.

Достоинства весенней посадки:

возможность сбора более раннего урожая;

быстрое развитие корневой системы растения, что уменьшает риск гибели молодых саженцев;

можно выделить отстающие в росте растения и обеспечить им дополнительный уход в виде полива.

Одним из недостатков весенней посадки облепихи считается невозможность точного расчета срока сокодвижения, а также ограниченный выбор сортов саженцев.

Плюсы осенней посадки:

Огромный выбор посадочного материала. Качество продукции можно наглядно оценить по развитию листвы и корневой системы.

Некоторые продавцы для рекламы дают пробовать плоды реализуемого сорта облепихи.

Значительное снижение стоимости деревьев.

Упрощённый уход за облепихой.

Деревья, посаженные осенью, развиваются гораздо быстрее весенних саженцев.

Минус посадки облепихи осенью: возможность повреждения растения от мороза и сильного ветра.