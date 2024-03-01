Внутри томатов могут прорастать семена: почему так бывает

10:29 2024-03-01
Внутри томатов могут прорастать семена: почему так бывает

В томатах и огурцах в мякоти присутствуют соединения, которые тормозят прорастания семян, но иногда это все-таки происходит.

Часто западные селекционеры выводят гибриды томатов раннего окрашивания. По сути помидоры зеленые, не созрели, а цвет красный. Это для промышленного масштаба, для продажи в магазинах.

Не секрет, что магазинные помидоры бывают, как резиновые, без вкуса и аромата. Внешне они созревшие, а внутри зеленые. Чаще всего такие томаты, теряющие свои ингибирующие соединения, и прорастают.

Некоторые покупатели иногда сталкивались с такой ситуацией: купили в магазине помидоры, разрезали, а внутри проклюнутые семена, в некоторых случаях есть даже бледно-зеленые росточки.

Брезговать не стоит, это же пророщенные семена, проростки. Многие употребляют в пищу пророщенную пшеницу и другие злаковые, значит, это точно не опасно, даже полезно.

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