Опытные садоводы объяснили, почему трескаются помидоры

Другие неприятные моменты такого явления: неэстетичный внешний вид, недолгий срок хранения, а также трещины являются скопищем бактерий, вирусов, которые могут вызывать самые разнообразные заболевания.

Помимо этого, растрескавшиеся помидоры привлекают насекомых, которые их очень любят.

Есть такие разновидности крупных помидоров, которые невозможно выращивать без растрескиваний.

Из таких сортов, известных еще со времен существования СССР, дошли до нашего времени крупноплодные ранние помидоры.

Поздние сорта не так подвергаются растрескиванию. Виды томатов с нежной кожей более подвержены растрескиванию, нежели разновидности с более грубой кожицей, для которых характерно большое количество пектиновых частиц в плодах.

Причины растрескивания томатов:

Многие дачники считают, что томаты растрескиваются только по одной причине: замедление развития из-за дефицита влаги, а потом внезапного возобновления полива.

В сложившейся ситуации грубая кожица помидоров с трудом растягивается или ей не хватает времени, чтобы достичь необходимого размера.

Мякоть же внутри увеличивается в размерах, что приводит к растрескиванию помидора. У него образуются радиальные трещины. Капельный полив - приемлемое решение проблемы растрескивания томатов.

Еще одна причина - неправильные удобрения, вносимые почву, на которой произрастают кусты томатов. В этом случае растрескивания носят название концентрических.

Причины растрескивания томатов в этом случае:

Излишнее внесение подкормок, содержащих азот.

Излишек калийных удобрений, из-за чего культура с трудом усваивает кальций.

Не стоит забывать и о грибковых заболеваниях, особенно об «альтернариозе», который в народе получил название сухая пятнистость. В этом случае на некоторых видах помидор появляются пятна схожие с растрескиванием плодов.