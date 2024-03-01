Из-за плохого питания вы рискуете потерять зрение

10:42 2024-03-01
Из-за плохого питания вы рискуете потерять зрение

Новое исследование, длившееся почти два десятилетия, выявило связь между нездоровым питанием и потерей зрения в пожилом возрасте.

Рацион, богатый красным мясом, жареными продуктами, молочными продуктами с высоким содержанием жира, обработанным мясом и рафинированными зернами, вреден для сердца и связан с развитием рака.

Новое исследование, которое опубликовано в Британском журнале офтальмологии, обнаружило связь между диетой, богатой нездоровой пищей, и возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD).

AMD - это состояние, которое влияет на сетчатку с возрастом, стирая центральное зрение.

Центральное зрение помогает людям ясно видеть предметы и выполнять повседневные действия, такие как чтение и вождение.

Исследования показали связь между некоторыми продуктами питания и питательными веществами и AMD - например, высокие дозы антиоксидантов могут замедлять прогрессирование. Однако было проведено меньше исследований в отношении рациона питания в целом.

Нездоровая диета повышает риск дегенерации желтого пятна в 3 раза.

Используя данные о 66 различных типах пищи, исследователи определили две схемы питания: одну из них они назвали «благоразумной» или полезной, а другую - «западной», что включало большое количество «обработанного и красного мяса, жареной пищи, десертов, яиц, рафинированное зерно, молочные продукты с высоким содержанием жира и сахаросодержащие напитки.

Ученые не обнаружили никакой связи между ранним AMD и рационом питания, но они выясгиди, что частота поздним вариантом заболевания была в три раза выше среди людей с западным типом питания.

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