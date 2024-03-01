Какая романтическая история случилась между Киану Ривз и Сандрой Буллок

Сейчас репутация Сандры как разноплановой и талантливой актрисы ни у кого не вызывает сомнений. Но её путь не всегда был лёгким и, порой, приходилось сталкиваться с отказами и негативными отзывами. Буллок начала свою карьеру в 1987 году, сыграв в нескольких фильмах, которые не очень хорошо были восприняты критиками.

Настоящая известность и внимание пришли в 1994 году, когда Сандра получила приглашение от Яна Де Бонта, голландского кинооператора, на съёмки в боевике "Скорость", который стал хитом своего времени и собрал баснословную на тот момент кассу в мировом прокате. Там она и встретила Киану.

Сандра Буллок давно была влюблена в Киану Ривзу, она призналась в этом сама. Случилось это во время очередного интервью. И конечно же, такая новость стала главным событием тех дней.

Больше чем через 10 лет судьба снова свела эту пару вместе. В 2006 году они работали совместно, снимаясь в кинофильме «Дом у озера».

Причем картина эта довольно романтичная, поэтому обстановка располагала к приятному и расслабленному общению.

Только вот на тот момент Сандра уже была замужем. Поэтому продолжения эта история так и не получила.

Замуж Сандра вышла за Джесси Джеймса. Брак продлился около шести лет, после чего пара рассталась.

Позже у актрисы был длительный и серьезный роман с Брайаном Рендалом, довольно известным в голливудских кругах фотографом. Но по какой-то причине, буквально год назад, она решила бросить и его.

Поэтому сейчас Буллок одна. Но скучать ей совершенно не приходится. Актриса усыновила двух темнокожих детей и воспитывает их практически самостоятельно.

Раньше ей помогал возлюбленный, но теперь ей приходится справляться без его помощи. Знакомые отмечают, что Сандре это только в радость.

Ведь она всегда была очень заботливой по отношению к миру и окружающим людям. Возможно, именно поэтому, из-за своей доброй натуры, в 56 лет она по-прежнему прекрасно выглядит и радуется жизни.