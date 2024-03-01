Какая романтическая история случилась между Киану Ривз и Сандрой Буллок

10:49 2024-03-01
Какая романтическая история случилась между Киану Ривз и Сандрой Буллок

Сандра Аннет Буллок - прекрасная актриса, удостоенная множества кинонаград, в том числе и премии Оскар, одно время она была увлечена Киану, у них была романтическая дружба.

Сейчас репутация Сандры как разноплановой и талантливой актрисы ни у кого не вызывает сомнений. Но её путь не всегда был лёгким и, порой, приходилось сталкиваться с отказами и негативными отзывами. Буллок начала свою карьеру в 1987 году, сыграв в нескольких фильмах, которые не очень хорошо были восприняты критиками.

Настоящая известность и внимание пришли в 1994 году, когда Сандра получила приглашение от Яна Де Бонта, голландского кинооператора, на съёмки в боевике "Скорость", который стал хитом своего времени и собрал баснословную на тот момент кассу в мировом прокате. Там она и встретила Киану. 

Сандра Буллок давно была влюблена в Киану Ривзу, она призналась в этом сама. Случилось это во время очередного интервью. И конечно же, такая новость стала главным событием тех дней.

Больше чем через 10 лет судьба снова свела эту пару вместе. В 2006 году они работали совместно, снимаясь в кинофильме «Дом у озера».

Причем картина эта довольно романтичная, поэтому обстановка располагала к приятному и расслабленному общению.

Только вот на тот момент Сандра уже была замужем. Поэтому продолжения эта история так и не получила.

Замуж Сандра вышла за Джесси Джеймса. Брак продлился около шести лет, после чего пара рассталась.

Позже у актрисы был длительный и серьезный роман с Брайаном Рендалом, довольно известным в голливудских кругах фотографом. Но по какой-то причине, буквально год назад, она решила бросить и его.

Поэтому сейчас Буллок одна. Но скучать ей совершенно не приходится. Актриса усыновила двух темнокожих детей и воспитывает их практически самостоятельно.

Раньше ей помогал возлюбленный, но теперь ей приходится справляться без его помощи. Знакомые отмечают, что Сандре это только в радость.

Ведь она всегда была очень заботливой по отношению к миру и окружающим людям. Возможно, именно поэтому, из-за своей доброй натуры, в 56 лет она по-прежнему прекрасно выглядит и радуется жизни.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
10:59

Марина Смирнова

При заваривании чая всегда появляется пленка: что это такое

При заваривании чая всегда появляется пленка: что это такое

Считалось, что пленка на поверхности заваренного чая возникает из-за воскового покрытия чайных листьев, физики из Цюриха нашли новое объяснение.
Марина Смирнова
10:55

Марина Смирнова

Генетики точно определили происхождение японской нации

Генетики точно определили происхождение японской нации

Современные японцы происходят от смешения двух популяций: охотников-собирателей культуры Дзёмон (прибывших около 14 000 г. до н.э.) и фермеров континентальной Восточной Азии.
Марина Смирнова
10:42

Марина Смирнова

Из-за плохого питания вы рискуете потерять зрение

Из-за плохого питания вы рискуете потерять зрение

Новое исследование, длившееся почти два десятилетия, выявило связь между нездоровым питанием и потерей зрения в пожилом возрасте.
Марина Смирнова
10:34

Марина Смирнова

Опытные садоводы объяснили, почему трескаются помидоры

Опытные садоводы объяснили, почему трескаются помидоры

Из-за растрескивания томаты невозможно долго хранить и использовать для заготовок целиком.
Марина Смирнова
10:29

Марина Смирнова

Внутри томатов могут прорастать семена: почему так бывает

Внутри томатов могут прорастать семена: почему так бывает

В томатах и огурцах в мякоти присутствуют соединения, которые тормозят прорастания семян, но иногда это все-таки происходит.
Марина Смирнова
10:05

Марина Смирнова

Дачники со стажем рассказали, как сажать облепиху, чтобы получить хороший урожай

Дачники со стажем рассказали, как сажать облепиху, чтобы получить хороший урожай

На закате эпохи СССР облепиха была "в моде", рецепты всевозможных заготовок передавали из рук в руки, а кусты сажали почти повсеместно.