Генетики точно определили происхождение японской нации

Команда ученых из Токийского университета (Япония) изучила генетические данные 10 842 человек со всей Японии. Научная статья с результатами вышла в iScience.

Предыдущие исследования показали, что выращивание риса началось в северной части Кюсю, самого южного из основных островов страны, а затем распространилось на регион Кинки на западе центральной Японии (который включает современные Осаку и Киото) и главный остров Сикоку.

Генетический анализ показал, что у здешнего населения меньшее количество генов людей культуры дзёмон и большее — от иммигрантов-земледельцев. Больше всего потомков поздней континентальной иммиграции на острове Окинава.

Кроме того, изучая генетические варианты, происходящие от людей культуры Дзёмон, у современных японцев, команда также обнаружила некоторые важные особенности.

Охотники-собиратели Дзёмон обладали большей устойчивостью к голоду из-за более высокого уровня сахара в крови и уровня триглицеридов. А вот фермеры с континентальной Восточной Азии в целом были лучше защищены от инфекционных болезней.

Затем исследователи изучили региональные различия в показателях ожирения среди 5-летних детей и заболеваемости астмой.

Люди из регионов с более высокой долей генов Дзёмон чаще страдают ожирением, в то время как люди из регионов, где больше континентальных генов, — астмой (поскольку те же самые клетки, которые защищают от болезней, могут способствовать воспалительным реакциям).