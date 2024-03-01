Житель Челябинска купил гараж и нашел в нем чудо-автомобиль из СССР

14:22 2024-03-01
Житель Челябинска купил гараж и нашел в нем чудо-автомобиль из СССР

Странная машина выглядит как амфибия эпохи шестидесятых, рассказывающая о путешествиях в будущее.

Необычную машину обнаружил житель Челябинска, купивший в 2017 году гараж на окраине города. Внутри строения он обнаружил невиданный автомобиль, который назвал «Арго».

Как пишет автор канала Путешествия, туризм, наука на платформе Дзен, фото чудо-авто новый владелец выложил в соцсети, а в 2019 году даже доставил на выставку «Олтаймер-Галерея» в Москве, где авто предстало перед изумленными зрителями.

"Как оказалось, это детище советского инженера Максима Мельниченко. Он создал машину в конце 1960-х, когда работал на Челябинском тракторном заводе. На своем чудо-автомобиле мужчина ездил на охоту и путешествовал", - рассказал блогер.

Ему нужна была машина-вездеход, способная «пробуриться» даже в неизведанные и дикие уголки, но советский автопром ничего подобного предложить не мог. С помощью единомышленников и друзей Максим решил собрать машину сам.

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После смерти Мельниченко гараж конструктора перешел в собственность дочери, которая решила его продать. И, по всей вероятности, даже не проверила, что там внутри.

Сейчас «Арго» принадлежит российскому автомобильному историку Владимиру Кирееву и регулярно участвует в выставках и тематических мероприятиях.

Как устроена машина? В аналогии с трактором ее оснастили шарнирным механизмом поворота и приводом на 8 колес, на каждую ось при этом можно поставить для большей вездеходности гусеницы. Единственная дверь в авто - впереди, а место для двигателя и гидронасоса оставлено сзади.

К слову, у «Арго» коробки передач, кучи валов и «раздатки» нет совсем. Зато здесь есть гидростатическая трансмиссия со специальной жидкостью, которой управляет гидронасос, обеспечивая напор для 8 компактных гидромоторов (один для каждого колеса).

Хотя автомобиль смотрится большим и громоздким, на самом деле весит всего полторы тонны, что для его масштабов немного. Обе герметичные секции сделаны из прочного и легкого дюралюминия.

Гипотетически секции способны менять положение вокруг вертикальной оси, однако «Арго» этого пока не демонстрировал. Необычны и места соединения, которые представляют собой своеобразные «жабры», прибавляющие машине оригинальности.

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