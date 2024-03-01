Житель Челябинска купил гараж и нашел в нем чудо-автомобиль из СССР

После смерти Мельниченко гараж конструктора перешел в собственность дочери, которая решила его продать. И, по всей вероятности, даже не проверила, что там внутри.

Сейчас «Арго» принадлежит российскому автомобильному историку Владимиру Кирееву и регулярно участвует в выставках и тематических мероприятиях.

Как устроена машина? В аналогии с трактором ее оснастили шарнирным механизмом поворота и приводом на 8 колес, на каждую ось при этом можно поставить для большей вездеходности гусеницы. Единственная дверь в авто - впереди, а место для двигателя и гидронасоса оставлено сзади.

К слову, у «Арго» коробки передач, кучи валов и «раздатки» нет совсем. Зато здесь есть гидростатическая трансмиссия со специальной жидкостью, которой управляет гидронасос, обеспечивая напор для 8 компактных гидромоторов (один для каждого колеса).

Хотя автомобиль смотрится большим и громоздким, на самом деле весит всего полторы тонны, что для его масштабов немного. Обе герметичные секции сделаны из прочного и легкого дюралюминия.

Гипотетически секции способны менять положение вокруг вертикальной оси, однако «Арго» этого пока не демонстрировал. Необычны и места соединения, которые представляют собой своеобразные «жабры», прибавляющие машине оригинальности.