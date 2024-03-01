Климатологи заявили, что будущим летом землян ждет рекордная жара

14:36 2024-03-01
Климатологи заявили, что будущим летом землян ждет рекордная жара

На градус воздуха существенно повлияет климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане.

Летние, а также среднегодовые температуры в 2024-м году побьют все существующие рекорды. Об этом заявили климатологи в статье научного журнала Scientific Reports.

Ученые пояснили, что на градус воздуха существенно повлияет климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане.

Теплая вода во время Эль-Ниньо распространяется по поверхности океана в сторону Южной Америки. Данная область много тепла океана передает в атмосферу, тем самым повышая температуру поверхности планеты.

Эксперт из Тихоокеанской лаборатории морской среды NOAA Майкл Макфаден предупредил, что аномальная жара из-за Эль-Ниньо будет наблюдаться в Карибском бассейне, Южно-Китайском море, Бенгальском заливе, а также в ряде районов Аляски и Амазонки.

Жаркая погода может вызвать лесные пожары в различных частях мира. К слову, сильные пожары были зафиксированы в начале февраля в Чили. В стране в связи с этим вводился режим ЧС.

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