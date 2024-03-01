Жители Казахстана неожиданно постарели на день

15:08 2024-03-01
Жители Казахстана неожиданно постарели на день

Государство перешло на единый часовой пояс, однако произошли некоторые сбои.

В электронных документах у всех граждан Казахстана сдвинулись даты рождения, и люди стали на день «старше». Это произошло из-за перехода в единый часовой пояс всей страны, пишет Вокруг света со ссылкой на казахстанские интернет-СМИ.

С 1-го марта 2024-го года вся территория республики начнет жить по времени UTC+5, которое на два часа опережает московское. Ранее в таком часовом поясе находились лишь западные регионы Казахстана, а основная его часть, включая Астану и Алматы, жила по другому времени - UTC+6.

В январе 2024 года решили исправить «рассинхрон». Законодатели для этого внесли изменения в законодательство и на новое время в ночь с 29 февраля на 1 марта перешли жители Астаны, Алматы, Шымкента.

А также - ряда регионов: Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу и Улытау.

Помимо сдвига дат рождения, утром 1 марта казахстанцы также обнаружили, что их смартфоны на новое время автоматически не перешли, как было заявлено ранее.

Полемике о часовых поясах в Казахстане не один десяток лет. Страна растянута с запада на восток, и разница между восходом Солнца здесь в крайней западной и крайней восточной точках - 2 часа 45 минут, уточнил специалист по хронобиологии Болат Нурхожаев.

По его словам, формат UTC+5 был выбран в качестве золотой середины. После унификации Алматы, Астана и другие территории страны окажутся в «природном» времени. То есть, условиях, где астрономический полдень максимально приближен к 12:00.

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