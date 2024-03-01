Как переводится название популярного продукта «Доширак»

15:36 2024-03-01
Как переводится название популярного продукта «Доширак»

Есть масса брендов, перевод названий которых может вас удивить, посмотрите, что означает известная надпись на лапше быстрого приготовления.

Многие марки обретают такую популярность, что становятся именами нарицательными,  как, например, известная всем лапша быстрого приготовления «Доширак». 

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что значит это слово?

Многие ошибочно предполагают, что это слово выдуманное и на самом деле ничего не означает. На самом же деле у слова «Доширак» есть перевод и вполне себе будничный. 

«Доширак» изобрели в Корее в конце 50-х годов XX века.

Над названием долго не думали: оно происходит от корейского слова 도시락 (и, кстати, читается как «тосирак»), что переводится как «рис в коробке». 

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