Как переводится название популярного продукта «Доширак»

Многие марки обретают такую популярность, что становятся именами нарицательными, как, например, известная всем лапша быстрого приготовления «Доширак».

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что значит это слово?

Многие ошибочно предполагают, что это слово выдуманное и на самом деле ничего не означает. На самом же деле у слова «Доширак» есть перевод и вполне себе будничный.

«Доширак» изобрели в Корее в конце 50-х годов XX века.

Над названием долго не думали: оно происходит от корейского слова 도시락 (и, кстати, читается как «тосирак»), что переводится как «рис в коробке».