Почему рыбаки не радуются улову этой рыбы

15:45 2024-03-01
Почему рыбаки не радуются улову этой рыбы

Рыбаки обычно пренебрежительно отзываются о пойманной "мелкоте", но есть среди неугодной рыбы и вовсе не мелкая - весом 100-300 г.

Таранкой называют любую вяленую или сушёную рыбу. Требования к исходному продукту минимальны. Ведь таранка из любой "мелочёвки", является довольно вкусной.

По-этому, "сушка" - лучший способ с пользой приготовить улов, который плохо годится для жарки, запекания и прочих блюд.

Поговорим об очень похожих между собой обитателях наших рек и озёр. Они ведут одинаковый образ жизни и, на первый взгляд, почти неразличимы. При этом, ловля одной из них не имеет никаких ограничений, другой — регулируется по размеру, а третьей - в некоторых регионах, и вовсе находится под запретом.

Первая рыба - "шкура да кости", по другому и не сказать. Хоть статистика и утверждает, что растёт она до 700 грамм, поймать на удочку приличную особь удаётся не часто. В основном она не крупнее ладони, а за свою "толщину", прозвана "фанерой".

Раньше имела широкое распространение, образовывала "густые" стаи — это густера. Некоторые утверждают, что и в жареном виде она "ничего", но это утверждение весьма спорно.

Следующая рыба, очень на неё похожа и многие неопытные рыбаки могут "с лёта" их перепутать, а зря. Ведь в отличие от густеры, она ограничена по минимальному размеру в большинстве регионов, нарушив который, можно получить штраф в 500 рублей за каждую "голову".

Такой риск совершенно не оправдан, ведь, как и "близнец", она не имеет ценности. Это подлещик — мелкий лещ, который мало пригоден для кулинарии.

Третья рыба находится в Красной Книге нескольких областей, включая Московскую. Внешне напоминает предыдущих, а Собанеев и вовсе называл её "волжским" лещом. В его время она встречалась чаще, росла крупнее и, по его словам, в пищу употреблялась редко.

Это синец, сейчас, по размеру, он не больше густеры. Обычно на крючок он попадается в "прилове", ведь кроме сушки, этой "фанере", сложно найти подходящее применение. 

Марина Смирнова
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