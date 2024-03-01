Что делать, чтобы авокадо в разрезанном виде хранился в холодильнике дольше

Свежие овощи и фрукты имеют только один недостаток: часто они быстро портятся.
Если плод уже разрезан, и защитная оболочка повреждена, то уже через несколько дней он перестает быть съедобным.
Как помочь авокадо дольше оставаться свежим:
Особенно часто такая проблема возникает с авокадо. Оно считается суперпродуктом, и поэтому его можно есть постоянно. Но часто бывает так, что вам нужна всего половинка, а вторая отправляется обратно в холодильник.
Уже через несколько дней зеленая мякоть становится коричневой, авокадо выглядит неаппетитным, к тому же становится сухим или даже начинает плесневеть. Естественно, такой плод есть уже нельзя.
Теперь эта проблема ушла в прошлое. Потому что с помощью простого лайфхака обрезанное авокадо останется свежим в течение целой недели.
Вам понадобятся только вода и миска:
Не удаляйте косточку из той половинки, которую собираетесь хранить.
Наполните миску холодной водой.
Положите ненужную половинку авокадо в миску косточкой вниз.
Поставьте миску в холодильник.
Так авокадо останется свежим как минимум неделю.
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