Что делать, чтобы авокадо в разрезанном виде хранился в холодильнике дольше

Свежие овощи и фрукты имеют только один недостаток: часто они быстро портятся.

Если плод уже разрезан, и защитная оболочка повреждена, то уже через несколько дней он перестает быть съедобным.

Как помочь авокадо дольше оставаться свежим:

Особенно часто такая проблема возникает с авокадо. Оно считается суперпродуктом, и поэтому его можно есть постоянно. Но часто бывает так, что вам нужна всего половинка, а вторая отправляется обратно в холодильник.

Уже через несколько дней зеленая мякоть становится коричневой, авокадо выглядит неаппетитным, к тому же становится сухим или даже начинает плесневеть. Естественно, такой плод есть уже нельзя.

Теперь эта проблема ушла в прошлое. Потому что с помощью простого лайфхака обрезанное авокадо останется свежим в течение целой недели.

Вам понадобятся только вода и миска:

Не удаляйте косточку из той половинки, которую собираетесь хранить.

Наполните миску холодной водой.

Положите ненужную половинку авокадо в миску косточкой вниз.

Поставьте миску в холодильник.

Так авокадо останется свежим как минимум неделю.