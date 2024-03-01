Что позволяет относить соль к категории консервантов

16:13 2024-03-01
Что позволяет относить соль к категории консервантов

С давних времен люди установили, что соленые продукты хранятся дольше, чем обычные, поэтому появилась традиция солить рыбу, мясо, огурцы, помидоры, кукурузу и прочие овощи.

Что называют консервантом:

Это вещества, которые мешают вредоносным организмам размножаться внутри продуктов. Попадая на пищу, консерванты в прямом смысле убивают бактерии различными способами.

Также к данному виду веществ относятся те, которые мешают взаимодействию продуктов с воздухом и препятствуют их окислению.

В современном мире консерванты имеют собственную классификацию и используются в определенных областях.

Их добавляют не только в пищу, но и в лекарства, косметику, древесину и другие материалы, которые имеют свойства портиться при взаимодействии с кислородом и вредоносными бактериями.

Консерванты естественного происхождения используются еще с древности. Люди обрабатывали еду солью, медом, уксусом, спиртом и другими веществами.

Почему соль - это консервант:

Соль является консервантом благодаря своим необычным свойствам. Попадая на еду, вещество начинает вытягивать из него жидкость, в том числе и из вредоносных микроорганизмов, обитающих в ней.

Через мембрану жидкость вытягивается в сторону более насыщенного солевого раствора.

От обезвоживания бактерия становится неактивной, перестает размножаться, обмен веществ ее клеток с окружающей средой становится невозможен, из-за чего она погибает.

Таким образом, соль за короткий период времени делает еду безвредной. Она активно используется при изготовлении солений. Попадая в воду, она вытесняет из нее кислород и мешает дальнейшему проникновению воздуха в жидкость. Таким образом, бактерии, обитающие внутри, начинают задыхаться и отмирают.

Также отсутствие кислорода замедляет процесс окисления, что продлевает срок годности. Если в продукте содержится хотя бы 10% соли, большинство вредных бактерий перестают размножаться.

При 15% прекращается распространение микробов, вызывающих гниение, при 20% стафилококки перестают проявлять признаки жизни.

Именно благодаря этим свойствам соль считается консервантом, причем одним из самых дешевых и легкодоступных.

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