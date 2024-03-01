Правила питания при проблемах с печенью

Врач может назначить диету при болезни печени в зависимости от степени ее поражения.

В общем случае система питания заболевшего будет походить на питание здорового человека с небольшими ограничениями.

Ограничения питания при заболевании печени касаются в первую очередь количества употребляемых жиров.

Кроме этого, диета при болезни печени должна содержать белки и углеводы, причем такие, которые будут усвоены организмом без проблем.

Белок нужен для восстановления ткани печени, а углеводы станут основным источником энергии, ведь диета намеренно ограничивает количество жиров, поступающих в организм.

Из продуктов, составляющих диету при болезни печени, рекомендуются в первую очередь сливочное масло и сливки. Также в рационе могут быть оливковое, соевое и кукурузное масла.

Особое место в рационе будут занимать мясо и рыба, как продукты, богатые белками. Подавать их нужно в отварном виде, причем мясной или рыбный экстракты нужно исключить из рациона.

При легких формах заболевания печени можно употреблять курятину, телятину или рыбу, запеченную в духовке в фольге.

Чтобы мясные блюда не были такими уж однообразными, можно отварить их с овощами, а эти овощи подать в качестве гарнира.

Вареную рыбу можно сбрызгивать лимонным соком или соком лайма, чтобы добиться пикантности вкуса.

От чего отказаться при больной печени:

Пища, которую необходимо исключить из рациона питания при заболевании печени, в основном включает в себя жиросодержащие продукты.

Во-первых, это жирная свинина и баранина, а также мясо птицы, например, гуся или утки. Жир, который содержится в таких продуктах, очень трудно переваривается.

Нужно также исключить из рациона наваристые бульоны и супы. Во-вторых, это любые виды копченостей и консервы. В-третьих, это сладости, типа шоколада или какао.

И, главное, диета при болезни печени категорически исключает любые виды алкоголя. Даже малая доза — одна рюмка — может спровоцировать осложнение или обострение болезни.