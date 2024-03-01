От чего у взрослых людей может появиться акне

«Помимо генетической предрасположенности, оно может быть ассоциировано с повышенной чувствительностью сальных желез к половым гормонам — андрогенам, которые провоцируют усиленную секрецию кожного сала и изменение его состава», - цитирует медика Алтану Базылеву «Лента.ру».
Но некоторые вредные привычки способы усугубить ситуацию.
Врач отметила, что высыпания после 25 лет могут быть обусловлены плохим питанием, курением, стрессами, а также воздействием ультрафиолета или неправильным уходом за кожей.
Однако это не первопричина, а скорее триггеры.
Также это могут быть заболевания внутренних органов и нарушения эндокринной системы.
При возникновении проблемы следует консультироваться с докторами.
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