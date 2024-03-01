Врач-диетолог Анна Коновалова о ценности сбалансированного питания

16:47 2024-03-01
Врач-диетолог Анна Коновалова о ценности сбалансированного питания

От каких продуктов нельзя отказываться, особенно в зимний период, чтобы не ускорять старение организма.

По словам специалиста, поддерживать хорошее качество кожи в первую очередь помогает сбалансированный рацион.

Есть некоторые блюда, на которые стоит обратить особое внимание.

Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, правильным будет включить в рацион рыбу.

Это хороший источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов.

Специалист рекомендовала употреблять ее не менее двух-трех раз в неделю по 110-140 граммов. 

Врач напомнила о пользе овощей и фруктов, которые также считаются источником витаминов, микроэлементов и клетчатки, их нужно стараться употреблять не менее пяти-шести порций в день.

Нужно также добавлять в рацион орехи и семена, богатые полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами.

Злоупотреблять не стоит, так как эти продукты высококалорийны: достаточно съедать по 20-30 граммов в день.

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