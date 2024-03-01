Орден иллюминатов: есть ли они сейчас среди нас

Иллюминаты - это представители организации, которая с момента основания свою деятельность осуществляет под грифом секретности.

Ее участника можно найти в любом уголке мира.

Иллюминаты не подходят под категорию простых людей, а при их виде невольно начинаешь испытывать мистический страх.

В качестве известных иллюминатов часто приводятся такие имена, как Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Николай Коперник, Исаак Ньютон.

Об этом говорит, в частности, недавно переведенная на русский язык книга французского журналиста Этьена Кассе «Фальсифицированная история».

Иногда встречаются утверждения, что иллюминаты, представляли собой союз ряда ученых, которые охраняли тайные знания от простых смертных.

Эта версия в качестве точки отсчета берет времена античности, причем в тайное общество входили известные столпы древнегреческой мудрости.

В качестве подтверждения древности ордена иллюминатов можно привести тот факт, что ещё в четырнадцатом веке встречается высшее посвящение тайного общества “Братства Змеи”, имеющее латинское название “иллюминаты”.

В. Купер относительно этого общества сказал следующее: “Братство Змеи посвящает свою деятельность сохранению „тайн поколений“ и признанию Люцифера, как одного и единственного Бога”.

Того самого Люцифера, падшего херувима, который восстал против своего Бога, был изгнан с Небес и стал сатаной. Таким образом, мировоззренческим ядром ордена иллюминатов является оккультизм и служение силам тьмы.

Иллюминаты - миф или реальность:

На протяжении многих веков люди пытаются разгадать, существуют ли иллюминаты на самом деле? Каждый член этой организации стремится к мировому господству, поэтому диктаторов, которые предпринимали попытки завоевать весь мир, можно отнести к ее представителям.

Среди иллюминатов 13 самых известных семей и это Рокфеллеры, Кеннеди, Ротшильды, Онассисы и др. То, что этот тайный орден существует, доказывает существование таких организаций, как ЕС и ООН, главной целью деятельности которых является предотвращение войн и объединение стран.

Откуда взялись иллюминаты:

Как только пробуешь изучать историю культа, начинаешь многое понимать. Оказывается, зародыши культа появились приблизительно 2 тыс. лет назад. Среди его первых представителей - почитатели Кибелы, которая была греческой богиней.

Основателем культа был жрец Монтан. По его указанию проводились очень жестокие ритуалы, во время которых жертва получала страшные увечья.

В период формирования культа во всем мире еще господствовало язычество, несмотря на это в его основу были положены христианские догмы.

Сектантов называли "просветленными", т. е. людьми, наделенными тайными знаниями. Несмотря на это, секту подвергали гонениям и язычники, и христиане, потому что иллюминаты мало чем были похожи на них.