Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

17:26 2024-03-01
Зимой людей чаще тянет на вредную пищу: с чем это связано

С наступлением холодов повышается аппетит, организму требуется больше тепла и больше энергии, все это ему может дать жирная пища.

Повышать калорийность пищи неполезно, ведь в период холодов человек становится менее активным и меньше выходит из дома, рискует набрать лишние килограммы. Как грамотно поступить в такой ситуации, рассказала врач-терапевт, психолог-диетолог Анна Ивашкевич.

Что происходит с организмом в холода:

Специалист объяснила: зимой человек испытывает нехватку тепла, из-за этого в организме начинают замедляться обменные процессы и уменьшается количество серотонина. Это вызывает сонливость, утомляемость и даже депрессивное состояние. 

Стоит ли увеличивать калорийность:

Увеличивать калорийность зимой стоит, однако это нужно делать правильно. Следует выбирать более здоровые продукты, но при этом насыщенные и полезные.

Можно оставить в диете те же овощные салаты, которые присутствуют обычно в летнем рационе, сделав их сытнее с помощью круп — киноа, зеленой гречки. 

Ивашкевич рекомендовала есть больше фруктов, овощей, красной рыбы, индейки, а также не пренебрегать яйцами, сырами, птицей, молочными продуктами, бульонами и супами. 

Специи помогут нормализовать и сохранить иммунную систему. Среди них: розмарин, перец, имбирь, гвоздика, корица. Однако с ними стоит быть аккуратнее людям с болезнями ЖКТ. 

Как с этим справиться:

Врач напомнила, что несмотря на желание посидеть дома, стоит выходить на улицу и стараться больше двигаться.

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