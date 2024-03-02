Жизнь без улыбки: как Тесс Кристиан решила избежать морщин

09:22 2024-03-02
Жизнь без улыбки: как Тесс Кристиан решила избежать морщин

Женщина начала это практиковать с 10-ти летнего возраста, проявив невероятно высокий не по годам уровень осознанности и самоконтроля.

Как полагает Тесс, эта методика «продления молодости» более гуманна для организма, чем ботокс. А вот по мнению психологов и врачей... нет.

Всем известно, что искренняя улыбка снимает стресс и даже способна снизить частоту сердечного пульса, а значит, и повысить иммунитет, ведь «все болезни от нервов».

Недостаточно заблокировать мышцы лица, чтобы навсегда забыть о морщинах.

С возрастом абсолютно у всех теряется эластичность кожи и снижается её способность к регенерации, именно это и является главной причиной визуального старения.

Однако, у представителей разных этнических групп это происходит в разное время.

Скорее всего, именно в этом и кроется секрет прекрасного внешнего вида Тесс, а не в намерении жить, никогда не улыбаясь.

Не улыбаться ради молодости лица, оказывается, популярная практика у звезд шоу-бизнеса.

Марлен Дитрих, Ким Кардашьян,Виктория Бекхэм, Канье Уэст - вот несколько примеров неулыбчивых звёзд, которые на фото смотрятся привлекательными.

Любые движения лица сводится к минимуму только ради того, чтобы возрастные изменения кожи протекали как можно медленнее.

Вот так, по мнению знаменитостей, выглядит естественный способ сохранения молодости, без "химии", инъекций и прочих вмешательств.

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