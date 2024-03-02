Жизнь без улыбки: как Тесс Кристиан решила избежать морщин

Как полагает Тесс, эта методика «продления молодости» более гуманна для организма, чем ботокс. А вот по мнению психологов и врачей... нет.
Всем известно, что искренняя улыбка снимает стресс и даже способна снизить частоту сердечного пульса, а значит, и повысить иммунитет, ведь «все болезни от нервов».
Недостаточно заблокировать мышцы лица, чтобы навсегда забыть о морщинах.
С возрастом абсолютно у всех теряется эластичность кожи и снижается её способность к регенерации, именно это и является главной причиной визуального старения.
Однако, у представителей разных этнических групп это происходит в разное время.
Скорее всего, именно в этом и кроется секрет прекрасного внешнего вида Тесс, а не в намерении жить, никогда не улыбаясь.
Не улыбаться ради молодости лица, оказывается, популярная практика у звезд шоу-бизнеса.
Марлен Дитрих, Ким Кардашьян,Виктория Бекхэм, Канье Уэст - вот несколько примеров неулыбчивых звёзд, которые на фото смотрятся привлекательными.
Любые движения лица сводится к минимуму только ради того, чтобы возрастные изменения кожи протекали как можно медленнее.
Вот так, по мнению знаменитостей, выглядит естественный способ сохранения молодости, без "химии", инъекций и прочих вмешательств.
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