На старинных фото люди никогда не улыбаются: с чем это связано

Если вы изучите старые черно-белые фотографии, то придете к выводу, что все люди, жившие более 100 лет назад, были вечно несчастны. На этих старых фото никто никогда не улыбается.

Неужели в 1800-х и начале 1900-х годов всем действительно так плохо жилось? Или показывать, что ты счастлив, было просто не принято?

Одна из возможных версий такая: зубы людей в те времена были не в лучшем состоянии. В 1800-х годах стоматологические услуги стоили очень дорого и не были широко распространены – установку пломб или чистку зубных каналов попросту не делали.

Сломанные зубы, кариес, пульпит – всё лечилось одним методом – удалением. Поэтому люди с отсутствующими или сколотыми зубами, вероятно, предпочитали фотографироваться с плотно сжатыми губами.

Фотографирование - дело серьезное

Именно по причине, изложенной выше, некоторые из старых фотографий немного размыты. Жутко, но когда смотришь на странные посмертные фото, часто можно безошибочно определить, что человек не живой, только по тому факту, что он находится в резком фокусе, в то время как все остальные слегка размыты.

На самом деле у наших далеких родственников в отношении фотографий было совершенно другое мышление. У них были дела поважнее, чем кататься на пароходах или заниматься фитнесом. Жизнь была трудной, и фотографии были гораздо большей редкостью, чем сегодня.

Улыбаться на фото - противоестественно

Все это указывает на более логичное объяснение: у человека нет естественного инстинкта улыбаться перед камерой. Этому мы должны были научиться с течением времени. И помните, для многих людей фотография была просто еще одной версией портретной живописи, только вам не нужно было долго сидеть перед художником.

Ведь на старых картинах большинство людей тоже не улыбались. Так что отсутствие улыбок на ранних фото, скорее всего, было просто следствием устоявшихся традиций, усвоенных задолго до изобретения камеры.