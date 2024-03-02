Любопытные факты про любимца советских детей клоуна Олега Попова

Отец был репрессирован:

Олег Константинович писал, что отец был арестован НКВД в 1941 году и пропал. В войну осиротевшей семье есть было нечего. Юный Попов торговал мылом на базаре, а потом узнал, что в цирковой школе дают на 100 граммов хлеба больше. Так по нужде начался его путь.

В провинциальном цирке выпускника Попова заметил авторитетный клоун Румянцев, известный как Карандаш. Он пригласил его в 1951 году в свой московский цирк, вторым учеником Карандаша стал Юрий Никулин. Два молодых клоуна начали карьеру в одном месте, и конкуренция позже переросла в открытую вражду.

Не пошел в партию и попал под допрос по поводу взяток:

Как вспоминал Олег Константинович, ему удалось отвертеться от партбилета, закосив под полоумного. В 1980-х годах под личным контролем лидера КГБ Андропова раскручивалось уголовное дело о взятках в «Союзгосцирке».

Никулин и Попов возили подарки с заграничных гастролей его осужденному директору и двух клоунов допрашивали следователи, не давали ли они взятки, чтобы попасть на заграничные гастроли? Но они только смеялись в ответ, зачем двум звездам СССР давать взятки, если они лицо советского цирка?

Сбежал из СССР в 1991 году от нищеты и будущего:

Когда Горбачев провел денежную реформу и рубли обесценились, Попов потерял накопления, которые хранил дома в банках. А затем ему назначили мизерную пенсию, и он понял, — пора из этой несчастной страны бежать! И уехал навсегда в Германию.

«Я всю жизнь зарабатывал деньги, которые держал на старость, а все мои сбережения государство ликвидировало. Это как понимать? Была бы война, я сам бы стране последнее отдал. А я не хочу быть на Родине нищим! Она толкает меня идти в подземный тоннель, положить на пол кепку и подкидывать шарики — авось подадут.»

Именно так Попов отвечал на обвинения в предательстве.