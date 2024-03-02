Чем семена льна полезны для здоровья

11:20 2024-03-02
Чем семена льна полезны для здоровья

Свойства льняного семени не сводятся только к лечебным и оздоровительным эффектам, но, конечно, таковые присутствуют.

Польза льняного семени обусловлена присутствием фитоэстрогенов со специфическим названием «лигнаны». Именно в льняном семени лигнанов содержится рекордно много.

Лигнаны дают противовоспалительный эффект, выводят канцерогены и токсины из организма. Это превосходные антиоксиданты, блокирующие действие вредных радикалов, чья цель — состарить нас как можно быстрее. Лигнаны щедро одаривают нас возможностью жить долго и не страдать от болезней.

Всего одна чайная ложка масла из льняного семени содержит достаточное количество альфа-линоленовой кислоты, чтобы стимулировать выработку около 3 г полезнейших омега-3-жирных кислот.

Во всем нашем суточном рационе по средним показателям содержится почти в полтора раза меньше этого вещества, необходимого для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Свойства омега-3-жирных кислот весьма убедительны — ведь их регулярное употребление сокращает риск возникновения инсульта или инфаркта почти на 75%!

Кроме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, альфа-линоленовая кислота, в избытке присутствующая в льняном семени, обладает свойством разжижать кровь, делая ее менее вязкой.

Это крайне полезно при тромбозах, флебитах, варикозном расширении вен. Также употребление льняного семени показано при язвенных болезнях, гастритах, запорах и при других заболеваниях системы ЖКТ.

Свойства льняного семени для сройной фигуры:

Льняное семя с давних времен славится полезными свойствами, помогающими приобрести желанные формы. Очень мягко и деликатно (в отличие от любых медицинских препаратов и БАДов) льняное семя, перетертое в муку, впитывает значительное количество жиров, которое вы потребляете с обедом или ужином, и выводит их из организма.

Льняным семенем можно проводить естественную чистку кишечника — надо лишь употребить в течение суток 1 столовую ложку перетертых семян, запивая их небольшим количеством воды или кефира.

2-3 раза в год можно устраивать глобальную чистку кишечника с помощью льняного семени, употребляя его по следующей схеме: первые 6-8 дней съедать по 1 чайной ложке тертых семян, смешанных со 100 г кефира.

Следующие 6-8 дней — по 2 чайных ложки на те же 100 г кефира или обезжиренного йогурта без добавок. И наконец последние 6-8 дней — уже по 3 чайных ложки на 100 г кисломолочки.

Чтобы поддерживать стройность фигуры и нормальный вес, можно время от времени добавлять немного тертых льняных семян в еду — посыпать ими супы или вторые блюда. 

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