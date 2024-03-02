Как устраивают застолье в Японии: национальные особенности

11:28 2024-03-02
Как устраивают застолье в Японии: национальные особенности

Япония - самобытная страна с большим числом оригинальных традиций, верований и обычаев, корни которых уходят в её историческое прошлое.

Японский национальный характер сильно отличается от характера среднестатистического жителя Европы, поэтому традиции японского застолья вряд ли будут восприняты европейцами как комфортные и понятные без разъяснений.

Японцы считают, что приготовленная дома еда слишком обыкновенна и не выражает должного уважения к гостям. Блюда для застолья нужно заказывать в ресторане или кафе, или вообще устраивать там сам приём.

Это полностью противоположно традициям российского гостеприимства, когда хозяйка старается впечатлить гостей своими коронными блюдами.

Игры и конкурсы - это обязательно

Японская трапеза сопровождается различными интерактивными развлечениями для гостей. Это могут быть игры, конкурсы, чтение стихов и прочие затеи, которые в России используются обычно только во время очень долгих свадебных застолий и под руководством тамады.

Избежать развлечений невозможно

Вся развлекательная активность происходит прямо за столом, поэтому никто не может уклониться от участия в ней, не привлекая к себе внимания.

Российские посиделки разделяют трапезу и развлечения: за столом обычно только едят, а танцевать и петь переходят на другие площадки, что даёт участникам застолья больше свободы в выборе занятий.

Некомфортные вопросы - это норма

Во время застолья японцы поддерживают беседу, задавая друг другу вопросы.

Для российского путешественника такой формат общения может оказаться некомфортным, заставляя чувствовать себя участником викторины или интервью, где нельзя расслабиться и просто отдыхать.

Регламент и стеснение не дадут расслабиться

Отдыху и релаксации россиянина на японском званном вечере мешает и крайняя формализованность и регламентированность мероприятия: все речи произносятся в положенное время, по регламенту подаются блюда и делаются перерывы для танцев.

У российского гостя в итоге создаётся впечатление, что люди общаются не по желанию, а из чувства долга.

На самом деле, такое обилие правил проведения застолий помогает застенчивым японцам преодолеть свою робость и вступить в беседу с интересующим их человеком, прикрываясь правилами поведения и не проявляя своего личного отношения.

Особенно это важно, когда целая компания собирается с целью познакомить молодого человека и девушку, испытывающих взаимную симпатию, но не отваживающихся сделать решительный шаг к знакомству.

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