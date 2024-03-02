Правила выбора подходящей зубной щетки: советы стоматолога

12:01 2024-03-02
Правила выбора подходящей зубной щетки: советы стоматолога

В магазине и аптеке есть много современных моделей зубных щеток, и это усложняет выбор подходящего для себя варианта.

Уровень жесткости:

Многие думают, что чем жестче щетка, тем лучше она удаляет зубной налет, на самом деле это не так.

Жесткие щетинки менее гибкие, поэтому хуже проникают в десневые карманы и межзубные промежутки, которые нуждаются в особенно тщательной очистке.

Более мягкие щетинки справляются с этой задачей лучше. Они не травмируют десны и зубную эмаль (что особенно важно для пациентов с пародонтитом, чувствительными зубами и признаками эрозии эмали).

Лучший материал щетины:

Найти сегодня в магазине щетку с натуральной щетиной крайне сложно.

Все популярные производители (Colgate, Oral-B, AquaFresh и прочие) давно перешли на синтетические материалы.

Но если вдруг вы захотите поискать «натурпродукт» в интернете, предупреждаем: лучше этого не делайте.

Щетки с натуральной щетиной сильно проигрывают синтетическим в гигиеничности.

Удобная форма щетинок:

Здесь все просто: ровно подстриженные ряды щетинок — это плохо, а неровные — хорошо.

Исследования показали, что щетки с многоуровневой щетиной лучше проникают в межзубные промежутки и десневые карманы. А значит, удаляют больше налета и эффективней защищают от кариеса.

Размер головки щетки:

Тот самый случай, когда больше — не значит лучше. Чем меньше головка, тем проще подбираться ею к самым дальним зубам и к их боковым поверхностям.

Самыми крутыми в плане гигиены вообще считаются монопучковые щетки: диаметр их головок около 1 см.

Чтобы качественно очистить такой щеткой зубы, придется потратить не меньше 10-15 минут.

Если у вас нет такого количества времени, можете обходиться и обычной щеткой, но размер головки лучше выбирать не больше 1,5-2 см.

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