Шампунь от блох - чудо-средство от тли и крестоцветных блошек

На десятилитровую ёмкость с водой нам потребуется всего-то три ложки шампуня от блох для животных.
Этим средством опрыскиваем пораженные растения. Это могут быть абсолютно все садово-огородные культуры.
Вскоре от вредителей не останется и следа.
Есть ещё один способ уничтожения тли:
Рабочий раствор делаем из соотношения 10 л воды + 50 мл нашатырного спирта + 2 ст. ложки садового зеленого мыла.
Обильно опрыскиваются из распылителя листочки с обеих сторон. По времени - это весна и первая половина лета.
Аммиак также является хорошей внекорневой подкормкой.
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