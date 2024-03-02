Шампунь от блох - чудо-средство от тли и крестоцветных блошек

12:06 2024-03-02
Шампунь от блох - чудо-средство от тли и крестоцветных блошек

Этих вредителей убирать с огорода нужно как можно быстрее, они считаются чуть ли не самыми злостными врагами всех садоводов и огородников.

На десятилитровую ёмкость с водой нам потребуется всего-то три ложки шампуня от блох для животных.

Этим средством опрыскиваем пораженные растения. Это могут быть абсолютно все садово-огородные культуры. 

Вскоре от вредителей не останется и следа.

Есть ещё один способ уничтожения тли:

Рабочий раствор делаем из соотношения 10 л воды + 50 мл нашатырного спирта + 2 ст. ложки садового зеленого мыла.

Обильно опрыскиваются из распылителя листочки с обеих сторон. По времени - это весна и первая половина лета.

Аммиак также является хорошей внекорневой подкормкой.

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