Шампунь от блох - чудо-средство от тли и крестоцветных блошек

На десятилитровую ёмкость с водой нам потребуется всего-то три ложки шампуня от блох для животных.

Этим средством опрыскиваем пораженные растения. Это могут быть абсолютно все садово-огородные культуры.

Вскоре от вредителей не останется и следа.

Есть ещё один способ уничтожения тли:

Рабочий раствор делаем из соотношения 10 л воды + 50 мл нашатырного спирта + 2 ст. ложки садового зеленого мыла.

Обильно опрыскиваются из распылителя листочки с обеих сторон. По времени - это весна и первая половина лета.

Аммиак также является хорошей внекорневой подкормкой.