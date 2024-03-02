Высаживаем голубику осенью: основные моменты

В первой половине октября еще можно успеть посадить ягодные кустарники, например, голубику.

Растение известно своими полезными свойствами, необычным вкусом и ярким ароматом. Главный секрет успеха хорошего урожая кроется в качестве почвы.

Голубика любит кислую почву. Для дренажа можно взять старые трухлявые доски и ветки, для основной почвосмеси подойдет верховой кислый торф и сфагновый мох.

Поверхность мульчируют корой, веточками, шишками, хвоей. Если не удастся найти эти материалы в природе, можно использовать покупной торф и добавить в него опилки, которые хорошо подкисляют почву.

Корням голубики нужна микориза: она способствует быстрой приживаемости саженцев, что особенно важно перед зимовкой. Микоризные грибы образуют единый симбиотический организм с корнями голубики, борются с патогенами, переводят питательные вещества из почвы в легко усваиваемую форму.

Кусты голубики получают уже переработанные вещества, которые быстрее усваиваются. Микоризные грибы также улучшают качество почвы и помогают растениям при наступлении неблагоприятных условий, в частности, во время засухи или холодов.

Для дачи подойдет любой сорт голубики, но с учетом климатических условий. Осенью можно найти саженцы в питомниках и садоводческих центрах по неплохим ценам.

Покупной саженец перед посадкой необходимо поместить в карантин. Корни обязательно протравливаем: нужна обработка фунгицидом и инсектицидом от болезней и вредителей, а также адаптогеном для повышения иммунитета.

Ширина ямы должна быть около 60 см. Голубику не нужно сильно заглублять: растения высаживают поверхностно, за исключением песчаной почвы, в которой яму делают поглубже.

Тяжелую глинистую почву разбавляют песком. Корневая система голубики не любит излишней влаги: застой воды в нижней части посадочной ямы надо исключить.