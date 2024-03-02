Как нужно ходить, чтобы быстрее сжигать калории

12:20 2024-03-02
Как нужно ходить, чтобы быстрее сжигать калории

Прогулки помогут совместить приятное с полезным: и время можно хорошо провести, и от лишнего веса избавиться.

Чтобы сбросить вес, не обязательно проводить часы на беговом тренажере или с гирями в руках. Можно гулять, наслаждаться природой или разговором — и одновременно избавляться от ненавистных лишних граммов.

Чтобы за время прогулки сжечь как можно больше калорий, надо следить за скоростью.

Согласно результатам эксперимента, проведенного специалистами из Университета штата Огайо, самого лучшего результата можно добиться, если постоянно менять скорость передвижения. 

Постоянное изменение скорости способно на 20% ускорить метаболизм и, следовательно, сжечь больше калорий.

«На самом деле, — говорит автор исследования профессор Маной Сринивасан, — мы редко сохраняем одну и ту же скорость во время ходьбы. В зависимости от продолжительности прогулки, от покрытия, по которому мы гуляем, от ровности поверхности меняется наша скорость.

Но смысл в том, чтобы сделать эти изменения постоянными — тогда ваш метаболизм будет работать на полных оборотах».

Для того чтобы достичь максимального эффекта, специалисты советуют менять траекторию движения, угол и покрытие поверхности (например, переходить с гравийной дороги на асфальтированную), а также проходить часть пути с утяжелением.

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