История о том, как румынский музыкант предсказал свою смерть

15:05 2024-03-02
История о том, как румынский музыкант предсказал свою смерть

Румынский музыкант Тави Пустиу погиб за рулем машины, не увидев несущийся состав, запись последних секунд его жизни распространилась в сети.

Автокатастрофа на железной дороге унесла жизнь 29-летнего румынского поп-певца Тави Пустиу. Артист ехал на машине с супругой, курил, слушал музыку, пританцовывал и снимал себя на камеру.

Увлеченный этими занятиями, он, как и его жена, не заметил мчащийся наперерез траектории движения автомобиля поезд.

Последние секунды жизни Пустиу запечатлела сделанная им видеозапись. На ней можно увидеть лицо музыканта, полное ужаса, за миг до трагедии. Мужчина успел лишь дважды крикнуть «эй» прежде, чем машина столкнулась с составом.

Как уточняет The Sun, поезд влетел в бок автомобиля и смял его. Тави погиб на месте. Его спутница была доставлена в больницу в критическом состоянии и подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Издание добавляет, что за месяц до гибели Тави Пустиу написал на своей странице в соцсети пророческую фразу.

«Однажды не тот поезд доставит тебя в нужное место», — предсказал музыкант.

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