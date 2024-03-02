Главные правила весеннего ухода за чесноком

15:10 2024-03-02
Главные правила весеннего ухода за чесноком

Когда растаял снег и оттаяла почва на загородном участке, у всех садоводов начинаются самые горячие дни.

Если земля на приусадебном участке оттаяла, нужно обязательно освободить грядку с озимым чесноком от мульчи или любого другого утепления. 

Укрытие снимают в начале или середине апреля, в зависимости от погодных условий.

Затем грядку обязательно рыхлят на глубину не более 3 см. Это улучшает воздухообмен и доступ кислорода к корневой системе растений.

Первые пару недель поливать чеснок не нужно. А вот уже в мае полив проводят, но не очень часто. Примерно каждые 7-8 дней.

При этом если на улице идут дожди, то поливать чеснок совсем не нужно.

В самую засушливую погоду или на песчаных почвах такую процедуру проводят намного чаще (один раз в 4-5 дней).

Первую подкормку озимого чеснока нужно делать только в момент образования 3-4 настоящих листочков.

Для этого используют либо мочевину (1 ст. л. на ведро воды), либо хорошее комплексное удобрение в такой же консистенции.

При этом лучше подкармливать чеснок после дождя или предварительно его пролив.

Примерно через пару недель после первого прикорма проводят повторное внесение удобрения.

Для этого можно использовать такое же средство, но только увеличить дозу с 1 ст. л. до 2 ст. л. Третью подкормку проводят уже в середине июня. 

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