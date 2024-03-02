Урожайные сорта и гибриды свёклы, которые будут долго лежать

15:20 2024-03-02
Урожайные сорта и гибриды свёклы, которые будут долго лежать

Сорта и гибриды сахарной свёклы очень разнообразны, огороднику-новичку и даже опытному дачнику нелегко разобраться в этом изобилии.

Ренова, среднеспелый гибрид, цилиндрической формы. Самая лёжкая цилиндра, может храниться до весны при этом не теряя вкусовых качеств. Мякоть сочная, плотная, нежная, без белёсых колечек обладает выраженным приятным ароматом. Имеет стойкость к похолоданиям и заболеваниям.

Мулатка, с момента появления всходов до начала уборки урожая проходит 4-4,5 месяца. Устойчива к цветушности, хорошо приспосабливается к перепадам температуры, к различным распространённым для свёклы заболеваниям. Выращивать сорт легко, так как он неприхотлив и нетребователен. Кожица гладкая, мякоть плотная, сочная, красная, не содержит белых полосок.

Египетская плоская, раннеспелый сорт, по истечению 3-3,5 месяцев можно начинать уборку урожая. Устойчив ко многим заболеваниям, цветушности, к засухе. Корнеплоды плоскоокруглые, сплюснутые, имеют насыщенный однородный цвет мякоти, сочная, средней нежности, приятная на вкус, сладковатая.

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