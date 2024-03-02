Нужен ли садовым розам частый полив: мнение цветовода

15:45 2024-03-02
Нужен ли садовым розам частый полив: мнение цветовода

Красивые и ухоженные кусты роз - гордость и радость садовода, однако выращивание этих королевских цветов требует немалого труда и знаний.

Необходимость в частом поливе:

Надо внимательно смотреть на климатические условия, где выращивается культура. Безусловно, в жару поливать любимые цветы придется чаще.

Едожди в вашем регионе случаются еженедельно, то можно обойтись и без дополнительного полива. Однако, ветреная погода должна вас насторожить, при таких погодных условиях вашим любимым цветам может потребоваться дополнительный полив.

Обязательно обращайте внимание на возраст кустов. Более большим в размерах требуется больше воды – до 10 литров, а соответственно более молодым подойдет меньшее количество воды – до 4 литров.

Если вы недавно посадили розы, первые два года жизни им потребуется много воды, далее, когда их корневая система углубится, полив надо будет сократить. Таким образом, можно говорить о стандартном правиле полива роз: в жаркую погоду их лучше поливать один раз в три дня.

Если погода за окном не такая жаркая, то полив можно проводить и один раз в неделю.

Совет: полив любимых роз в жаркую погоду надо осуществлять правильно, а именно поливать их реже, но более большим количеством воды.

В разное время года – разный полив:

Интенсивность полива роз будет зависеть от времени года. Осенью и весной поливать растения надо реже, летом чаще. В период с мая по сентябрь очень важно следить за состоянием почвы и самого растения.

Если вашему цветку потребуется больше влаги, чем вы ему обеспечиваете, то растение со временем начнет увядать, и наоборот, при переизбытке влаги корни роз могут загнить, и растение пропадет. Такую ситуацию допускать нельзя.

Совет: чтобы убедиться, насколько влажная почва рядом с кустом розы, надо рядом вырыть небольшую ямку около 15 см. Это позволит вам оценить состояние почвы.

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