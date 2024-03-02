Первобытное жилище древних людей: оно же было святилищем и могилой

В поисках жилья:
Во многом интерес первобытных охотников и собирателей к темному миру недр земли был обусловлен естественным желанием найти достойное укрытие. Конечно, конструкции по типу шалаша были неплохим спасением от дождя и ветра, но все-таки хотелось обрести нечто более прочное.
Благо природа предоставляла своим детям такую возможность: гиены, пещерные львы, волки, медведи нередко обустраивали свои логовища в пещерах и отлично себя чувствовали.
Вот и человек следовал примеру грозных хищников. Не исключено, что при этом ему приходилось «выгонять» из пещерных жилищ прежних хозяев.
Следы скорби и веры:
Возможно, неандертальцы, или даже их предки, создавали первые кладбища и хоронили умерших сородичей в пещерах.
Например, в пещере Сима-де-лос-Уэсос в Испании найдено более 5000 человеческих костей (пренеандертальцев).
Ученые отмечают, что попасть в пещеру крайне затруднительно, потому вряд ли она могла служить жилищем, а вот местом упокоения — запросто.
Заря искусства:
В 1879 году году испанский аристократ и любитель археологии Марселино де Саутуола обследовал в своих владениях пещеру, в которую ранее угодила собака местного охотника.
Как и подобает охотнику за древностями, де Саутуола вел раскопки, а его маленькая дочь бродила по пещере и заметила на ее сводах красочные изображения животных.
В какой-то момент она позвала отца: «Папа, смотри — быки!». С этой ставшей впоследствии легендарной фразы началась история изучения палеолитического пещерного искусства.
Пещера должна была хорошо сохранять тепло, чтобы там можно было укрыться от зимних вьюг и холодов.
Ведь если в летнее время предки могли как-то перекантоваться в самопальных хижинах на открытом пространстве, то зимой так выжить было проблематично.
Наши предки не так часто использовали пещеры в качестве места для продолжительного проживания. Пещеры есть только в горах, а горы имеются далеко не везде.
Более того, в пещере не так просто обустроить хоть сколько-нибудь удобный быт. Внутри пещеры постоянно сыро и влажно, а открытый огонь развести там тоже непросто – из-за него скапливается много дыма.
Нормально погреться у костра и приготовить пищу можно было лишь у самого входа, чтобы дым (или хотя бы большая его часть) уходил на улицу. Там же, у входа, можно было пересидеть непогоду и защититься от хищных животных.
Когда в пещере скапливалось слишком много нечистот, предкам ничего не оставалось, как отправиться на поиски более подходящего проживания.
Но почему же тогда появился стереотип о том, что наши предки чуть ли не поголовно проживали в пещерах? Всё очень просто – наземные жилища первобытных людей попросту почти нигде не сохранились.
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