Фло Перри призвала демонстрировать детям в школах голых мужчин и женщин

По ее словам, этот опыт раздвинет границы мышления у учащихся и сделает их взгляды более широкими.

Феминистка Фло Перри считает отвратительным, что нагота сексуализирована в западной культуре.

Как считает автор книги "Как заниматься сексом по-феминистки", уроки рисования с обнаженными людьми приучат детей более спокойно относиться к наготе и собственному телу и сделают их менее застенчивыми.

Заявление Фло Перри возмутило многих зрителей. Многие из них отметили, что при виде обнаженной натуры дети будут лишь смеяться.

Один из комментаторов заявил, что такие занятия будут "опасными" для учащихся.

Как писал Ruposters Life, ранее феминистка изобрела стул, не позволяющий мужчинам удобно сидеть.

С недавних пор в Британии детей собираются учить заниматься мастурбацией.

В учебной методичке, по которой дети уже занимаются в 241-й начальной школе в графстве Уорикшир, имеется раздел под названием "Трогаем себя". В соответствии с ним учителям советуют сообщать ученикам, что "многие любят себя щекотать или гладить, потому что это приятно".