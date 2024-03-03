Крики в номере мотеля приводят полицию к женщине, которая пропала без вести 7 лет назад

Полиция, разыскивающая женщину, которая пропала без вести с 2017 года, нашла ее в Мичигане на этой неделе после того, как они услышали крики и плач, доносившиеся из номера мотеля, сообщили власти в четверг.

Полиция штата Мичиган объявила, что детективы получили сообщение во вторник от звонившего, с которым связалась их пропавшая падчерица и сообщила, что ее удерживают в мотеле против ее воли. Имя женщины, которой, как сообщается, было около 20 лет, когда она пропала почти семь лет назад, а сейчас ей за 30, властями не названо.

Получив наводку, детективы отследили пропавшую женщину до мотеля Evergreen в Инкстере. Оказавшись в этом районе, правоохранительные органы услышали тревожный звук.

“Они описали это как плачущий звук, который привлек их в этот конкретный район”, - сказал лейтенант полиции штата Мичиган Майк Шоу.

Власти вошли в комнату и обнаружили женщину физически невредимой, но Шоу сказал, что она “была довольно расстроена”. По сообщениям, женщина была одна в комнате, где также предположительно были обнаружены пистолет и наркотики.

“Ее перевезли в Бомонт-Дирборн для медицинского обследования и допроса детективами”, - сказали в MSP. “Она воссоединилась с семьей и получила другие ресурсы, которые помогли ей выздороветь”. Власти добавили, что подозреваемый по этому делу установлен, но арестов произведено не было.

Шоу сказал, что следователи сейчас работают над установлением того, как исчезла женщина.

“Это может ни к чему нас не привести”, - сказал он. “Возможно, мы не сможем предъявить уголовное обвинение, но, по крайней мере, мы вытащили ее из ситуации”.