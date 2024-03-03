Мама двоих детей погибла на рейсе American Airlines, несмотря на перенаправление с острова

02:59 2024-03-03
Мама двоих детей погибла на рейсе American Airlines, несмотря на перенаправление с острова

41-летняя мать двоих детей из Индианы скончалась в среду после того, как ей внезапно стало плохо на рейсе American Airlines.

Boeing 737 был перенаправлен на Теркс и Кайкос, всего в 310 милях от места вылета рейса в Пунта-Кане, и женщина была срочно доставлена в больницу, говорится в заявлении полиции островов.

Неназванная женщина была объявлена там мертвой, сообщила полиция, добавив, что “будет проведено вскрытие для установления причины смерти”.

Полиция сообщила, что женщине во время полета делали искусственное дыхание, которое делается для восстановления кровообращения и дыхания человека, перенесшего остановку сердца.

Полиция сообщила, что получила запрос на экстренную посадку в 18: 12 в среду и направила спасателей. "Боинг" приземлился в аэропорту Провиденсиалеса, который является крупнейшим островом архипелага с населением 45 000 человек.

Власти не сообщили, были ли на борту дети женщины или другие близкие.

Под сообщением полиции Facebook о смерти пользовательница по имени Стефани Куинн из Джеймстауна, штат Индиана, прокомментировала, что пострадавшая женщина была ее невесткой.

“Мы не верим, и наши сердца разбиты”, - написала она.

Мелани Маколи Глэб, еще одна пользовательница Facebook, ответила на комментарий Куинн, сказав, что она также была на борту рейса и была свидетельницей последних мгновений жизни погибшей.

“У меня была возможность увидеть, как ваша невестка и ее муж поднимались на борт, и посмеяться вместе”, - написала она. “Пожалуйста, знайте, что я выражаю свои глубочайшие соболезнования и молюсь со всеми вами в это очень трудное, невообразимое время”.

Записи рейсов показывают, что перенаправленный рейс вылетел из Провиденсиалеса на следующий день и продолжил путь в Шарлотт, хаб American Airlines.

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