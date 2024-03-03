В России разработали систему опознавания знаков, но в Беларусь она попадет нескоро

20:13 2024-03-03
В России разработали систему опознавания знаков, но в Беларусь она попадет нескоро

Специалисты ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета) разработали систему автоматического распознавания дорожных знаков.

Устройство прошло испытания и может устанавливаться на любую модель автомобиля, однако о его коммерческой эксплуатации официальной информации пока не поступало. Известно, что одним из его элементов является камера, также используются специальные алгоритмы обработки данных. По словам Александра Ларионова, занимающего должность инженера кафедры информационных технологий и автоматизированных систем, работа новинки никак не связана с GPS или интернетом, поэтому она может функционировать в любых условиях.

В условиях достаточной освещенности знаки дорожного движения хорошо считываются с дистанции примерно 25 м, что соответствуют дальности свечения ближнего света фар. После этого включается голосовой помощник или проекция на лобовое стекло, благодаря чему водитель получает информацию. На принятие решения у него в любом случае остается от 1 до 5 секунд.

Получать данные о новых дорожных знаках устройство будет путем автоматической загрузки обновлений. В дальнейшем планируется устанавливать разработку пермских специалистов в новые автомобили в качестве базового оснащения.

Несмотря на очевидную пользу новинки, в обозримом будущем ожидать ее появления в Беларуси вряд ли приходится, поскольку коммерческая эксплуатация еще не началась. Вероятно, для принятия соответствующего решения профильным российским ведомствам потребуется определенное время, в том числе для прохождения дополнительных испытаний. Но официальной информации на этот счет пока не поступало.

Показать следующие комментарии
Фото
Алексей Гладкий
19:50

Алексей Гладкий

Конвейерная сборка Lada Iskra стартует летом 2024 года, машина попадет и в Беларусь

Конвейерная сборка Lada Iskra стартует летом 2024 года, машина попадет и в Беларусь

Как стало известно журналистам от информированных источников на предприятии АвтоВАЗ, предстоящим летом начнется конвейерное производство одной из самых ожидаемых моделей — бюджетного автомобиля Lada Iskra.
Храмова Оксана
02:59

Храмова Оксана

Мама двоих детей погибла на рейсе American Airlines, несмотря на перенаправление с острова

Мама двоих детей погибла на рейсе American Airlines, несмотря на перенаправление с острова

41-летняя мать двоих детей из Индианы скончалась в среду после того, как ей внезапно стало плохо на рейсе American Airlines.
Храмова Оксана
02:57

Храмова Оксана

Крики в номере мотеля приводят полицию к женщине, которая пропала без вести 7 лет назад

Крики в номере мотеля приводят полицию к женщине, которая пропала без вести 7 лет назад

Полиция, разыскивающая женщину, которая пропала без вести с 2017 года, нашла ее в Мичигане на этой неделе.
Храмова Оксана
02:42

Храмова Оксана

Марк Цукерберг демонстрирует свой огромный японский заказ в McDonald's

Марк Цукерберг демонстрирует свой огромный японский заказ в McDonald's

Марк Цукерберг недавно зашел в Instagram, чтобы поделиться своим огромным заказом в японском McDonald's.
Храмова Оксана
02:32

Храмова Оксана

Берти Баффет, сестра Уоррена Баффета, упомянута 20 раз в его ежегодном письме

Берти Баффет, сестра Уоррена Баффета, упомянута 20 раз в его ежегодном письме

В письме 2023 года Уоррена Баффета акционерам Berkshire Hathaway, опубликованном 24 февраля, незнакомое имя Берти встречается 20 раз.
Храмова Оксана
18:30

Храмова Оксана

Непал потребует от всех альпинистов, восходящих на Эверест, использования чипа слежения

Непал потребует от всех альпинистов, восходящих на Эверест, использования чипа слежения

В преддверии сезона восхождения на Эверест 2024 года Непал объявил о новом требовании, согласно которому все альпинисты должны арендовать чипы слежения и использовать их в своем путешествии.