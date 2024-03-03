В России разработали систему опознавания знаков, но в Беларусь она попадет нескоро

Устройство прошло испытания и может устанавливаться на любую модель автомобиля, однако о его коммерческой эксплуатации официальной информации пока не поступало. Известно, что одним из его элементов является камера, также используются специальные алгоритмы обработки данных. По словам Александра Ларионова, занимающего должность инженера кафедры информационных технологий и автоматизированных систем, работа новинки никак не связана с GPS или интернетом, поэтому она может функционировать в любых условиях.

В условиях достаточной освещенности знаки дорожного движения хорошо считываются с дистанции примерно 25 м, что соответствуют дальности свечения ближнего света фар. После этого включается голосовой помощник или проекция на лобовое стекло, благодаря чему водитель получает информацию. На принятие решения у него в любом случае остается от 1 до 5 секунд.

Получать данные о новых дорожных знаках устройство будет путем автоматической загрузки обновлений. В дальнейшем планируется устанавливать разработку пермских специалистов в новые автомобили в качестве базового оснащения.

Несмотря на очевидную пользу новинки, в обозримом будущем ожидать ее появления в Беларуси вряд ли приходится, поскольку коммерческая эксплуатация еще не началась. Вероятно, для принятия соответствующего решения профильным российским ведомствам потребуется определенное время, в том числе для прохождения дополнительных испытаний. Но официальной информации на этот счет пока не поступало.