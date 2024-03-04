Странные правила поведения для мам в роддоме в 1970-х годах

09:13 2024-03-04
Странные правила поведения для мам в роддоме в 1970-х годах

Шокирующая инструкция 1970-х годов для молодых мам в родильных отделениях вызвала бурную реакцию на форуме Reddit.

В инструкции сказано, что примерно через 6 часов после рождения ребенка женщине будут приносить малыша.

В это время ей рекомендуется выключить телевизор, завершить телефонные звонки, погасить сигарету и вымыть руки.

Женщин также просят называть свое имя медсестре каждый раз, когда она приносит ребенка, и сверять свой браслет с именем на браслете ребенка.

Национальное сследование 1958 года показало, что дети, матери которых курили во время беременности, весили меньше при рождении, чем дети, матери которых не курили.

Этих результатов было достаточно, чтобы побудить Совет по санитарному просвещению начать кампанию общественного здравоохранения в 1970-х годах против курения беременных женщин.

Тогда же в инструкции в роддомах были внесены изменения. Со временем число курящих беременных женщин сократилось с 39% до 12%.

Сейчас во многих странах на сигаретных пачках написано, что курение беременных женщин может привести к травмам плода, преждевременным родам и малому весу при рождении.

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