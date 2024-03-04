В древнем захоронении XIV века в Израиле обнаружен сосуд с опиумом

Это одно из самых ранних свидетельств употребления наркотического вещества, известных на данный момент.

Сосуды изготовлены в виде перевернутых цветков мака. Их нашли в ханаанских могилах.

Ученые выяснили, что часть опиума была завезена с Кипра, а часть произведена на месте.

По мнению археологов, сосуды с опиумом использовались во время погребальных церемоний как подношения умершим.

Есть предположение, что с помощью наркотика участники церемонии пытались поднять дух умерших родственников.

Возможно, опиум был необходим, чтобы они вошли в экстатическое состояние. Однако точный способ использования опиума ученым неизвестен.

Рон Беери из Управления древностей Израиля полагает, что сосуд с опиумом могли помещать рядом с могилой, чтобы помочь духу человека подготовиться к загробной жизни.

В рамках исследования, проведенного в 2020 году, ученые нашли на алтаре следы каннабиса в святилище, которому около 3000 лет.