Диетолог Ребекка Стронг назвала легкий и быстрый способ похудения

10:00 2024-03-04
Диетолог Ребекка Стронг назвала легкий и быстрый способ похудения

Специалист полагает: для снижения веса не сила воли, а привычки играют решающую роль.

Первая полезная привычка для быстрого похудения – четкий график приема пищи. Это помогает избегать перекусов и обуздать чувство голода.

Стронг советует есть больше морепродуктов, поскольку в них много белка и жирных кислот, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Каждый день в рацион нужно включать три порции свежих овощей и фруктов, а часть животных белков заменить на растительные.

Вместо обычных зерновых продуктов следует выбирать цельнозерновые. Очень важно всегда есть осознанно, а не перед телевизором или компьютером.

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