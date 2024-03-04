Диетолог Ребекка Стронг назвала легкий и быстрый способ похудения

Первая полезная привычка для быстрого похудения – четкий график приема пищи. Это помогает избегать перекусов и обуздать чувство голода.

Стронг советует есть больше морепродуктов, поскольку в них много белка и жирных кислот, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Каждый день в рацион нужно включать три порции свежих овощей и фруктов, а часть животных белков заменить на растительные.

Вместо обычных зерновых продуктов следует выбирать цельнозерновые. Очень важно всегда есть осознанно, а не перед телевизором или компьютером.