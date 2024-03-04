Доктор Ларсен уверена: пиво больше вредит сердцу и талии, чем вино

11:13 2024-03-04
Доктор Ларсен уверена: пиво больше вредит сердцу и талии, чем вино

Доктор Бриттани Ларсен считает, что пиво и крепкий алкоголь причиняют гораздо больший ущерб организму, чем красное и белое вино.

Употребление пива и спиртных напитков связано с повышенным уровнем висцерального жира — вредного типа жира, связанного с большим риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и других осложнений для здоровья.

Употребление вина не имеет такой связи с уровнем этого вредного жира и может даже защищать от него, в зависимости от типа потребляемого вина. 

Употребление белого вина в умеренных количествах может иметь уникальную пользу для здоровья пожилых людей, поскольку повышает минеральную плотность костей.

Но при употреблении пива и крепких алкогольных напитков такого эффектов выявлено не было.

Такие выводы ученее сделали на основании анализа образцов 1869 людей в возрасте от 40 до 79 лет.

Наличие более высокого уровня жира в организме также связано с повышенным риском развития многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, некоторые виды рака и более высокий риск смерти.  

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