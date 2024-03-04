Психологи из Корнуэлла: в чем заключается ложный «эффект прожектора»

11:17 2024-03-04
Психологи из Корнуэлла: в чем заключается ложный «эффект прожектора»

У многих людей время от времени возникает ощущение, что все вокруг смотрят только на них и замечают малейшие недочеты.

Это называется «Эффектом прожектора», который на самом деле является психологическим обманом.

Данный факт доказали ученые из Корнуэла с помощью специального эксперимента.

Они попросили участников носить странную футболку целый день.

Затем этих людей спросили, сколько людей заметили их одежду.

Как выяснилось, реальное количество заметивших футболку оказалось вдвое ниже, чем представляли участники эксперимента.

Это означает, что люди находятся в центре внимания намного реже, чем они думают, а влияние их ошибок значительно ниже.

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