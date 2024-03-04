Употребление каннабиса беременными ведет к смерти ребенка

В таких случаях повышается риск синдрома внезапной детской смертности и появления проблем с дыханием у ребенка.

Каннабис легализирован во многих странах. Считается, что его употребление не может нанести серьезного вреда здоровью.

Нередко будущие мамы используют это растение как лекарство от тошноты при токсикозе, но ученые предупреждают об угрозе для ребенка.

Согласно результатам исследования, смертность у детей, чьи матери употребляли каннабис во время беременности, оказалась на 29% выше среднего показателя.