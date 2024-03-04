Эксперт Мустафина рассказала, чем может быть опасна шторка для душа

На приспособлении может скапливаться больше вредоносных бактерий, чем на ободке унитаза.

В основном патогены собираются в нижней части шторки, а также в ее складках, но этого можно избежать.

Шторку нужно расправлять после водных процедур таким образом, чтобы она хорошо просыхала. Это позволит предотвратить образование плесени.

Изделия из полиэстера нуждаются в ежемесячной стирке.

Шторки из ткани вообще не подходят для ванной комнаты, поскольку впитывают много влаги, а это создает идеальные условия для размножения грибков и бактерий.