Созревающие томаты начали трескаться: что предпринять

11:43 2024-03-04
Созревающие томаты начали трескаться: что предпринять

Иногда томаты покрываются трещинами перед самым созреванием, это не только ухудшает внешний вид, но также портит вкус и влияет на срок хранения.

Чаще всего причиной растрескивания является недостаток влаги. Томатам требуется постоянное увлажнение.

При ясной погоде это делают раз в 3-4 дня. После полива и впитывания влаги в почву нужно добавить еще воды.

В пасмурные дни достаточно полива раз в 5 дней.

Помидоры могут трескаться из-за передозировки удобрений. Для большинства составов норма – не более 20 г раствора на ведро воды.

Причиной растрескивания может оказаться и неправильное удаление листьев.

Снимается листва до первого соцветия до двух последних листов. Главное – не удалять больше трех листьев за неделю.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
16:33

Валентина Павлова

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Лук и чеснок – родственные культуры, поэтому многие дачники решают посадить их на одной грядке, однако делать этого не стоит.
Валентина Павлова
16:31

Валентина Павлова

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

С завершением огородного сезона необходимо убрать мульчу, если этого не сделать, она станет местом зимовки многих вредителей.
Валентина Павлова
16:29

Валентина Павлова

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Опилки – один из самых популярных материалов для мульчирования грядок. Но свежие опилки ни в коем случае нельзя использовать в качестве мульчи.
Андрей Ткачёв
16:18

Андрей Ткачёв

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

Сотрудники МЧС смогли вывести женщину из горящего дома, однако впоследствии она умерла в больнице.
Андрей Ткачёв
16:11

Андрей Ткачёв

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минчанин позвонил в отдел милиции после того, как с ним связались телефонные аверисты.
Андрей Ткачёв
16:01

Андрей Ткачёв

Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

41-летний уроженец Аргентины стал бесплодным после неудачного хирургического вмешательства.
Андрей Ткачёв
15:55

Андрей Ткачёв

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

14-летняя девочка подверглась нападению экзотического животного, которое нелегально содержалось в вольере.