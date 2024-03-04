Созревающие томаты начали трескаться: что предпринять

Чаще всего причиной растрескивания является недостаток влаги. Томатам требуется постоянное увлажнение.
При ясной погоде это делают раз в 3-4 дня. После полива и впитывания влаги в почву нужно добавить еще воды.
В пасмурные дни достаточно полива раз в 5 дней.
Помидоры могут трескаться из-за передозировки удобрений. Для большинства составов норма – не более 20 г раствора на ведро воды.
Причиной растрескивания может оказаться и неправильное удаление листьев.
Снимается листва до первого соцветия до двух последних листов. Главное – не удалять больше трех листьев за неделю.
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