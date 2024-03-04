Созревающие томаты начали трескаться: что предпринять

Чаще всего причиной растрескивания является недостаток влаги. Томатам требуется постоянное увлажнение.

При ясной погоде это делают раз в 3-4 дня. После полива и впитывания влаги в почву нужно добавить еще воды.

В пасмурные дни достаточно полива раз в 5 дней.

Помидоры могут трескаться из-за передозировки удобрений. Для большинства составов норма – не более 20 г раствора на ведро воды.

Причиной растрескивания может оказаться и неправильное удаление листьев.

Снимается листва до первого соцветия до двух последних листов. Главное – не удалять больше трех листьев за неделю.