Чтобы повысить урожай малины в два раза, делайте двойную обрезку

Начинать нужно в начале лета, убирая подросшие побеги на высоту около метра. Это способствует появлению боковых веток.

Следующей весной после полного раскрывания листьев производится обрезка на 10 см, чтобы увеличить число побегов на основном стволе.

В результате таких действий куст становится намного более ветвистым, соответственно, на нем созревает больше ягод.

При этом важно, чтобы между кустами было расстояние не менее 1,5 метра, а в междурядьях – не менее 2 метров.