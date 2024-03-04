Частые причины, по которым дачники теряют урожай чеснока

12:26 2024-03-04
Частые причины, по которым дачники теряют урожай чеснока

Одна из самых частых ошибок при высаживании чеснока – игнорирование правил севооборота.

Чеснок можно сажать на одном месте не больше двух раз.

Иначе почва истощается, а короткие корни растения не могут добраться до питательных веществ, залегающих глубоко в земле.

Не следует сажать чеснок на вскопанную грядку. После дождя грунт осядет, чеснок окажется слишком глубоко и погибнет от нехватки воздуха.

Нельзя вносить в почву навоз перед посадкой чеснока. В этом случае растения могут просто сгореть.

Частая ошибка – использование азотных удобрений, из-за которых чеснок наращивает зеленую массу, а не головки.

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