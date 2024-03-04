Скорлупа, кофе и йод помогут получить знатный урожай фасоли

12:30 2024-03-04
Скорлупа, кофе и йод помогут получить знатный урожай фасоли

Фасоль нуждается в подкормках, как и прочие овощи, многие натуральные удобрения увеличивают урожай в разы.

При посадке фасоли в лунки можно положить яичную скорлупу. Этот же продукт защитит растение от вредителей, если рассыпать его вокруг.

Оградить фасоль от вредителей и болезней поможет йод. Он же поспособствует укреплению иммунной защиты растения.

Для приготовления раствора нужно развести йод в воде в пропорции 1 капля на 1 литр. Состав используется и для полива, и для опрыскивания.

Кофейная гуща обеспечит фасоль необходимыми питательными веществами. Для полива нужно растворить стакан гущи в ведре воды.

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