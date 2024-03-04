Какие меры применить, если картошка загнивает прямо в грядке

Причины гниения корнеплодов могут быть совершенно иными, и чаще всего это грибковое заболевание.

Болезнь передается от прошлогодних клубней, зараженных бактериями, либо от пораженной болезнью ботвы, оставленной на зиму в почве.

Картофель может начать гнить и в том случае, если зараженную ботву заложили в компост. А потом использовали его в качестве удобрения.

От такого заболевания урожай спасти невозможно. Единственно, что можно сделать, – уничтожить зараженные растения.

При этом важно помнить, что грибок распространяется в радиусе около метра. Потребуются также профилактические меры.

При посадке картофеля почву можно обработать раствором медного купороса, бордоской жидкостью или фунгицидными препаратами, содержащими медь.