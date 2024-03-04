Какие меры применить, если картошка загнивает прямо в грядке

12:35 2024-03-04
Какие меры применить, если картошка загнивает прямо в грядке

Если в земле появляются гнилые клубни, большая часть дачников объясняет это дождливым летом или неправильным поливом.

Причины гниения корнеплодов могут быть совершенно иными, и чаще всего это грибковое заболевание.

Болезнь передается от прошлогодних клубней, зараженных бактериями, либо от пораженной болезнью ботвы, оставленной на зиму в почве.

Картофель может начать гнить и в том случае, если зараженную ботву заложили в компост. А потом использовали его в качестве удобрения.

От такого заболевания урожай спасти невозможно. Единственно, что можно сделать, – уничтожить зараженные растения.

При этом важно помнить, что грибок распространяется в радиусе около метра. Потребуются также профилактические меры.

При посадке картофеля почву можно обработать раствором медного купороса, бордоской жидкостью или фунгицидными препаратами, содержащими медь.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
16:33

Валентина Павлова

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Лук и чеснок – родственные культуры, поэтому многие дачники решают посадить их на одной грядке, однако делать этого не стоит.
Валентина Павлова
16:31

Валентина Павлова

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

С завершением огородного сезона необходимо убрать мульчу, если этого не сделать, она станет местом зимовки многих вредителей.
Валентина Павлова
16:29

Валентина Павлова

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Опилки – один из самых популярных материалов для мульчирования грядок. Но свежие опилки ни в коем случае нельзя использовать в качестве мульчи.
Андрей Ткачёв
16:18

Андрей Ткачёв

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

Сотрудники МЧС смогли вывести женщину из горящего дома, однако впоследствии она умерла в больнице.
Андрей Ткачёв
16:11

Андрей Ткачёв

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минчанин позвонил в отдел милиции после того, как с ним связались телефонные аверисты.
Андрей Ткачёв
16:01

Андрей Ткачёв

Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

41-летний уроженец Аргентины стал бесплодным после неудачного хирургического вмешательства.
Андрей Ткачёв
15:55

Андрей Ткачёв

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

14-летняя девочка подверглась нападению экзотического животного, которое нелегально содержалось в вольере.