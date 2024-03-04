В Подмосковье мигрант напал с ножом на девушку из-за вымышленных оскорблений

15:50 2024-03-04
В Подмосковье мигрант напал с ножом на девушку из-за вымышленных оскорблений

Мужчина попытался убить знакомую из-за оскорблений его жены, которых в действительности не было.

32-летний выходец из ближнего зарубежья прогуливался вместе с супругой и её подругой в городе Видное близ Москвы. Гуляющие проходили мимо кафе, как вдруг мигрант выхватил нож, нескольку раз ударив знакомую в область лица и живота.

Преступника оперативно задержали, после чего он рассказал о мотивах содеянного: мужчине показалась, что подруга оскорбила его жену, однако в действительности никаких оскорблений женщина не произносила.

В настоящий момент нападавший помещён в СИЗО и ждёт решения суда. Ему вменяют покушение на убийство, в связи с чем мигрант рискует провести ближайшие годы в местах не столь отдалённых.

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