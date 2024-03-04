Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

16:01 2024-03-04
Аргентинцу случайно сделали вазэктомию вместо операции на мочевом пузыре

41-летний уроженец Аргентины стал бесплодным после неудачного хирургического вмешательства.

Житель Аргентины должен был перенести плановую операцию на мочевом пузыре, однако хирурги допустили ошибку, проведя мужчине вазэктомию. Ошибка произошла из-за переноса даты операции: изначально она планировалась на вторник, но её перенесли на среду.

Аргентинец не обрадовался тому факту, что больше он не может завести детей. Мужчина утверждает, что у него уже есть три взрослых сына, однако он до сих пор мечтает о дочке.

Неудачливый мужчина пожаловался на действия клиники, в которой была совершена операция. Предполагается, что пострадавший может обратиться в суд.

Валентина Павлова
16:33

Валентина Павлова

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Лук и чеснок – родственные культуры, поэтому многие дачники решают посадить их на одной грядке, однако делать этого не стоит.
Валентина Павлова
16:31

Валентина Павлова

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

С завершением огородного сезона необходимо убрать мульчу, если этого не сделать, она станет местом зимовки многих вредителей.
Валентина Павлова
16:29

Валентина Павлова

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Опилки – один из самых популярных материалов для мульчирования грядок. Но свежие опилки ни в коем случае нельзя использовать в качестве мульчи.
Андрей Ткачёв
16:18

Андрей Ткачёв

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

В Слониме умерла пострадавшая при пожаре пенсионерка

Сотрудники МЧС смогли вывести женщину из горящего дома, однако впоследствии она умерла в больнице.
Андрей Ткачёв
16:11

Андрей Ткачёв

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Минчанин позвонил в отдел милиции после того, как с ним связались телефонные аверисты.
Андрей Ткачёв
15:55

Андрей Ткачёв

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

На нефтебазе в Саратове школьницу покусал лев

14-летняя девочка подверглась нападению экзотического животного, которое нелегально содержалось в вольере.